Pubblicità

sportli26181512 : Celik, il suo ex allenatore: 'Ci ho parlato, alla Roma farà bene': Yalcin Kosukavak, allenatore turco che ha avuto… - siamo_la_Roma : ?? #Celik, parla un suo ex allenatore ?? 'L'ho sentito 2-3 giorni fa, a #Roma farà bene!' ??? Le parole di #Kosukavak… - FOVRTIMESALADY : Però mi pare che quest'anno si sia deciso per qualche assurdo motivo che Burak Çelik si deve cancellare, guarda cas… - infoitsport : Celik si allontana da Firenze, Mourinho è pronto ad accogliere il suo nuovo terzino - Fiorentinanews : #Celik si allontana da Firenze, #Mourinho è pronto ad accogliere il suo nuovo terzino #Fiorentina -

Calciomercato.com

Commenta per primo Yalcin Kosukavak, allenatore turco che ha avuto a disposizione tra gli altri anche, ha parlato al media turco Sporx proprio del terzino del Lille molto vicino a vestire la maglia della Roma: 'Ci ho parlato pochi giorni fa. Sa giocare in molti ruoli e insieme abbiamo lavorato ...Spunta anche Ederson Grande fiducia per arrivare a: secondo La Gazzetta dello Sport, l'... L'attaccante ha confermato di voler lasciare il Valencia , che chiede 40 milioni di euro per il... Celik, il suo ex allenatore: 'Ci ho parlato, alla Roma farà bene' KOSUKAVAK CELIK ROMA – Yalcin Kosukavak, ex allenatore di Zeki Çelik, ha rilasciato un’intervista al sito sportivo Sporx.com. Il tecnico turco si è soffermato sul giocatore che è stato insistentemente ...Kosukavak, ex allenatore di Celik, ha rilasciato qualche dichiarazione sul futuro del calciatore: “A Roma farà bene” A parlare, indirettamente, del futuro di Celik è stato il suo ex allenatore Yalcin ...