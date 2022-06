Calciomercato Atalanta Verona | possibile scambio tra Ilicic e Ilic

(Di sabato 11 giugno 2022), le due squadre potrebbero lavorare nei prossimi giorni ad unotraNon è uno scioglilingua, ma una serie opzione per ildi Atalante a. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Su Josip, oltre a Monza e Cremonese, ci sarebbe l’interesse dell’Hellas. Dall’altra parte invece alla Dea piace Ivan, accostato anche alla Lazio. Non è da escludere l’ipotesi di unotra le due squadre per i due quasi omonimi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Texano41168552 : È inutile che scrivete che la #sslazio riflette su #Carnesecchi, pronte le alternative, bla bla bla… prossima setti… - sportli26181512 : Italia, Gollini: 'Donnarumma pilastro della Nazionale, giusto così. Io qui ho parato un rigore col Tottenham...': I… - serieB123 : SerieB Galliani insiste: vivo il sogno del super colpo ‘a zero’ - LazionewsEu : #Calciomercato #Lazio: dopo #Atalanta e #Fiorentina, anche il club capitolino accostato a Luis #Suarez ?? #sslazio… - CalcioNews24 : Calciomercato Atalanta: muro attorno a Scalvini, respinto l’Atletico Madrid -

Verona, le due squadre potrebbero lavorare nei prossimi giorni ad uno scambio tra Ilicic e Ilic Non è uno scioglilingua, ma una serie opzione per ildi Atalante a ...Commenta per primo Il portiere dell'Italia e dell'Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Inghilterra: 'Sappiamo che è sempre una partita speciale, soprattutto dopo l'anno scorso. Noi siamo determinati,...Il calciomercato in tempo reale 7 giorni su 7 ... stampa Milan Pioli Conferenza stampa Lazio Sarri Conferenza stampa Roma Mourinho Conferenza stampa Atalanta Gasperini Conferenza stampa Napoli ...Non è uno scioglilingua, ma una serie opzione per il calciomercato di Atalante a Verona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Su Josip Ilicic, oltre a Monza e Cremonese, ci sarebbe l’interesse dell ...