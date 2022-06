Beach volley | Mondiali Roma 2022 | Lupo Ranghieri ko in tre set contro Varenhorst va de Velde

(Di sabato 11 giugno 2022) Prima sconfitta per Danielee Alexaidi. La coppia azzurra, dopo la vittoria all’esordioi canadesi Schachter e Dearinf, sono stati sconfitti in tre set dagli olandesi/va decon il punteggio di 15-21 22-20 15-12. Tanti rimpianti per gli italiani, che hanno dominato il primo set chiudendo con sei punti di vantaggio cedendo poi negli ultimi due e concedendo gli avversari il sorpasso. Gli olandesi agganciano così il primo posto nel Gruppo B a quota 4 punti, seguiti dae Bryl/Losiak (3 punti). RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

