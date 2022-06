Allarme Oms, ‘rischio colera a Mariupol ma finora nessun caso’ (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – A Mariupol, la città ‘martire’ dell’Ucraina orientale caduta nelle mani dei russi, c’è oggi guerra un rischio “alto” che scoppi un’epidemia di colera, ma finora non ci sono stati casi confermati. Lo ha dichiarato a Ginevra una portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità, affermando che “l’Oms non ha ricevuto un’allerta o una notifica di casi sospetti o confermati”. La portavoce ha quindi precisato che l’Organizzazione non è presente a Mariupol, ma ha stretti contatti con alcuni partner sul posto. Ha anche indicato di aver fornito test e medicinali per rispondere rapidamente a un possibile focolaio e, inoltre, sta aiutando le autorità ucraine a prepararsi all’uso dei vaccini contro il colera. Gran parte delle infrastrutture di Mariupol, compresi i suoi sistemi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – A, la città ‘martire’ dell’Ucraina orientale caduta nelle mani dei russi, c’è oggi guerra un rischio “alto” che scoppi un’epidemia di, manon ci sono stati casi confermati. Lo ha dichiarato a Ginevra una portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità, affermando che “l’Oms non ha ricevuto un’allerta o una notifica di casi sospetti o confermati”. La portavoce ha quindi precisato che l’Organizzazione non è presente a, ma ha stretti contatti con alcuni partner sul posto. Ha anche indicato di aver fornito test e medicinali per rispondere rapidamente a un possibile focolaio e, inoltre, sta aiutando le autorità ucraine a prepararsi all’uso dei vaccini contro il. Gran parte delle infrastrutture di, compresi i suoi sistemi ...

