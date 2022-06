WWE | L’intervento chirurgico a Cody Rhodes è riuscito | ora è sulla via della guarigione

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 giugno 2022)ha scioccato i fan quando ha lottato contro Seth Rollins con un pettorale lacerato nel corso di Hell in a Cell, domenica scorsa in pay-per-view. L’American Nightmare avrebbe dovuto sottoporsi ai ferri ieri. La moglie di, Brandi, è intervenuta giovedì su Twitter e ha rivelato che i medici sono riusciti a operare il marito con successo. Per chi non lo sapesse,si è strappato completamente il muscolo pettorale primadiretta del 5 giugno. Buone notizie “Il medico ha appena riparato il tendine pettorale diche si era completamente strappato dall’osso.. Ora èvia”. Per la cronaca, l’American ...