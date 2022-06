Ucraina | Eliseo | «La Francia è disposta a sminare il porto di Odessa» – Il live blog

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nel 107esimo giorno di guerra in, tiene banco l’allarme lanciato dall’intelligence militare di Kiev: «Questa è una guerra di artiglieria, e in termini di artiglieria stiamo perdendo. Tutto ora dipende dalle armi che l’Occidente ci dà». Sul fronte degli armamenti, dallaarriva la notizia che Emmanuel Macron potrebbe decidere di inviare altri cannoni all’. Sul campo restano intensi i combattimenti nel Donbass: secondo Kiev, Mosca vuole il pieno controllo del Lugansk entro il 12 giugno. 21.15 – Obama: «Resti forte il nostro sostegno all’» Sul conflitto insi è espresso anche l’ex presidente americano Barack Obama dicendo: «Ci sono segnali di speranza nel mezzo della disperazione, ma non dobbiamo sbagliarci: questa guerra è lungi dal finire. I costi ...

... "Francia disposta a sminare il porto di Odessa" La Francia sarebbe disposta ad avviare lo sminamento del porto di Odessa, secondo alcune fonti dell'. Inoltre, si auspica anche che l'......il capo dell', Emmanuel Macron, per coordinare il percorso di avvicinamento di Kiev alla Ue. La presidente della Commissione europea Von der Leyen promette: "Ricostruiremo l', è un ...In nave, su strada o in treno: i paesi dell'occidente stanno cercando di facilitare le esportazioni di grano dall'Ucraina.L'Ucraina è tornata a chiedere nuove armi avvertendo che il suo esercito sta perdendo in prima linea e che ha esaurito le munizioni in suo possesso. "Ora ...