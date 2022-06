Spezia, il Tas sblocca il mercato! (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Tas di Losanna ha sospeso il 'ban' che affliggeva il club ligure. Il Tribunale svizzero ha accolto il ricorso presentato dai legali... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Tas di Losanna ha sospeso il 'ban' che affliggeva il club ligure. Il Tribunale svizzero ha accolto il ricorso presentato dai legali...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Spezia, il TAS sblocca il mercato del club di Platek: in estate potrà acquistare giocatori - marcoconterio : ?? ?? Grossa sorpresa in casa #Spezia. Miracolo al TAS, potrà fare mercato. La sentenza arriverà prima del previsto m… - AntonioAltieri5 : RT @NicoSchira: Il TAS di Losanna dà ragione allo #Spezia: mercato in entrata sbloccato per i liguri (erano stati sospesi fino all’estate 2… - cdsnews : Il Tas sospende il ‘ban’, lo Spezia potrà fare mercato tra venti giorni! - ildiavolo_d : RT @NicoSchira: Il TAS di Losanna dà ragione allo #Spezia: mercato in entrata sbloccato per i liguri (erano stati sospesi fino all’estate 2… -

Spezia: Gotti nuovo tecnico, piace il ds doriano Osti Lo Spezia ha scelto Luca Gotti come allenatore per la prossima stagione. Il tecnico ex Udinese ha ... Si attende per la seconda metà del mese l'esito del ricorso al Tas di Losanna sul blocco del mercato, ... Lo Spezia ha scelto: Luca Gotti sarà il nuovo allenatore La Spezia " Lo Spezia ha scelto Luca Gotti come allenatore per la prossima stagione . Il tecnico ex Udinese ha ... Si attende per la seconda metà del mese l'esito del ricorso al Tas di Losanna sul blocco ... CittaDellaSpezia Loha scelto Luca Gotti come allenatore per la prossima stagione. Il tecnico ex Udinese ha ... Si attende per la seconda metà del mese l'esito del ricorso aldi Losanna sul blocco del mercato, ...La" Loha scelto Luca Gotti come allenatore per la prossima stagione . Il tecnico ex Udinese ha ... Si attende per la seconda metà del mese l'esito del ricorso aldi Losanna sul blocco ... Il Tas sospende il ‘ban’, lo Spezia potrà fare mercato tra venti giorni!