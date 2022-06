Prezzi sempre più alti e stipendi sempre più bassi uguale problemi di tenuta sociale. L'analisi di Andrea Pasini (Di venerdì 10 giugno 2022) Il prezzo del nostro carrello della spesa è aumentato vertiginosamente. Basta dare uno sguardo veloce allo scontrino del supermercato e fare un paragone con la spesa del pre-conflitto per notare incrementi sostanziosi del conto finale. La guerra tra Russia e Ucraina sta costando a ogni famiglia italiana 929 euro. È quello che traspare dallo studio della Big di Mestre. Secondo un report di Assoutenti, invece, ogni famiglia per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a più 479 euro annui. Proprio il forte incremento dei listini nel comparto alimentare ha portato, secondo gli stessi dati Istat, ad una forte riduzione dei consumi alimentari da parte delle famiglie, che si sono ridotti del 6% rispetto al 2021. Tra i rincari più evidenti c'è quello dell'olio di girasole, e non potrebbe essere altrimenti visto che l'Ucraina è il primo Paese in Europa per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Il prezzo del nostro carrello della spesa è aumentato vertiginosamente. Basta dare uno sguardo veloce allo scontrino del supermercato e fare un paragone con la spesa del pre-conflitto per notare incrementi sostanziosi del conto finale. La guerra tra Russia e Ucraina sta costando a ogni famiglia italiana 929 euro. È quello che traspare dallo studio della Big di Mestre. Secondo un report di Assoutenti, invece, ogni famiglia per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a più 479 euro annui. Proprio il forte incremento dei listini nel comparto alimentare ha portato, secondo gli stessi dati Istat, ad una forte riduzione dei consumi alimentari da parte delle famiglie, che si sono ridotti del 6% rispetto al 2021. Tra i rincari più evidenti c'è quello dell'olio di girasole, e non potrebbe essere altrimenti visto che l'Ucraina è il primo Paese in Europa per la ...

