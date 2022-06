Paulo Sousa lascia la panchina del Flamengo

Pubblicità

Il Flamengo ha annunciato l'esonero dell'allenatore, arrivato in Brasile lo scorso dicembre È già terminata l'avventura disulla panchina del Flamengo, dove era arrivato lo scorso dicembre. Il club brasiliano ha infatti ...Era arrivato a Natale con grandi aspettative San Pietroburgo (Russia) 23/06/2021 - Euro 2020 / Svezia - Polonia / foto Uefa/Image Sport nella foto:Era nell'aria da settimane, visto l'...Dopo appena sette mesi si è già conclusa l’avventura di Paulo Sousa in Brasile sulla panchina del Flamengo. Per il tecnico portoghese è stata fatale l’ultima sconfitta, figlia di una prima parte di st ...Di seguito la nota del club rossonero: “Il Flamengo informa che l’allenatore Paulo Sousa e il suo staff non guidano più la prima squadra”.