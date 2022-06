Pagamento Pensioni Luglio 2022: nessun anticipo ma aumento in arrivo (Di venerdì 10 giugno 2022) Arrivano importanti novità per il Pagamento delle Pensioni di Luglio 2022, e soprattutto per quanto riguarda l’importo del cedolino che i pensionati riceveranno. nel mese di Luglio infatti, sono attesi assegni ben più alti del normale, grazie ad una concomitanza di fattori. Insieme alla pensione di Luglio sarà infatti pagato per chi è in possesso dei requisiti anche il bonus da 200 euro ai pensionati e la quattordicesima mensilità. nessuna modifica invece per il ritiro della pensione alle poste, che avverrà senza anticipo a partire dal 1 Luglio. Pagamento Pensioni Luglio 2022, nessun anticipo in posta o in banca Partiamo dal ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 10 giugno 2022) Arrivano importanti novità per ildelledi, e soprattutto per quanto riguarda l’importo del cedolino che i pensionati riceveranno. nel mese diinfatti, sono attesi assegni ben più alti del normale, grazie ad una concomitanza di fattori. Insieme alla pensione disarà infatti pagato per chi è in possesso dei requisiti anche il bonus da 200 euro ai pensionati e la quattordicesima mensilità.a modifica invece per il ritiro della pensione alle poste, che avverrà senzaa partire dal 1in posta o in banca Partiamo dal ...

