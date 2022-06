Ounas chiede la cessione: due club di Serie A l’hanno chiesto al Napoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo una stagione complessa e travagliata, con appena 15 apparizioni in tutte le competizioni con la maglia del Napoli, tra moltissimi infortuni, ed una deludente Coppa d’Africa da parte della sua Algeria (uscita ai gironi), il destino di Adam Ounas sembra sempre più lontano dal Diego Armando Maradona. Con un contratto in scadenza nel 2023, la volontà dell’algerino, come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il club partenopeo non lo consideri un giocatore da cedere, sembra quella di voler partire, per cercare più spazio e trovare finalmente la continuità. Adam Ounas Monza (Getty Images) Quest’ultima, insieme ad una lunga Serie di infortuni, non gli hanno mai permesso di poter esprimere veramente tutto il suo talento, sia a Napoli che nelle sue precedenti avventure ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo una stagione complessa e travagliata, con appena 15 apparizioni in tutte le competizioni con la maglia del, tra moltissimi infortuni, ed una deludente Coppa d’Africa da parte della sua Algeria (uscita ai gironi), il destino di Adamsembra sempre più lontano dal Diego Armando Maradona. Con un contratto in scadenza nel 2023, la volontà dell’algerino, come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante ilpartenopeo non lo consideri un giocatore da cedere, sembra quella di voler partire, per cercare più spazio e trovare finalmente la continuità. AdamMonza (Getty Images) Quest’ultima, insieme ad una lungadi infortuni, non gli hanno mai permesso di poter esprimere veramente tutto il suo talento, sia ache nelle sue precedenti avventure ...

