Nazionale femminile | Bertolini convoca 30 azzurre per il raduno di Coverciano

La Ct Milena Bertolini convoca 30 azzurre per il raduno di Coverciano da domenica 12 a venerdì 17 giugno. Terminata la seconda fase di preparazione degli Europei femminili 2022 di calcio con un'amichevole interna contro l'Inter Under 15 maschile, Bertolini ha scelto le 30 atlete per la terza fase di preparazione. Le azzurre si raduneranno domenica sera per poi mettersi al lavoro il giorno seguente. "Ho visto un gruppo fortemente motivato, che sta lavorando duro con grande fame, perché è questo che farà la differenza – ha detto Bertolini ai microfoni della Rai -. Mi piace la qualità di queste ragazze, che è tanta dal punto di vista tecnico e tattico". "Le 23 che porterò all'Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al gruppo".

