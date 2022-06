Martina Caironi non si ferma più: nuovo record del mondo anche nel lungo (Di venerdì 10 giugno 2022) Atletica paralimpica Dopo essersi ripresa il record del mondo dei 100 metri T63, la bergamasca Martina Caironi ha migliorato anche quello del salto in lungo che già deteneva: 5,46 al World Athletics Grand Prix di Parigi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 giugno 2022) Atletica paralimpica Dopo essersi ripresa ildeldei 100 metri T63, la bergamascaha miglioratoquello del salto inche già deteneva: 5,46 al World Athletics Grand Prix di Parigi.

