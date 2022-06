Marotta: «Dybala? Vogliamo chiudere mercato a giugno» (Di venerdì 10 giugno 2022) «Fatto il primo passo completo per portare Dybala all’Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter, il lavoro mio di ausilio e Baccin verte a proprio a concludere tutto nel mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concetto di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 giugno 2022) «Fatto il primo passo completo per portareall’Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter, il lavoro mio di ausilio e Baccin verte a proprio a concludere tutto nel mese diper mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concetto di L'articolo

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - AlfredoPedulla : L’intermediario #Petralito: “Se #Marotta si è permesso di incontrare l’agente di #Dybala, soprattutto in sede, è una cosa positiva” - capuanogio : ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a sal… - Gazzetta_it : Marotta: 'Dybala? Vogliamo dare a Inzaghi la rosa completa entro il 30 giugno' #inter - FraLauricella : #SportMediaset 'Marotta vuole dare a #Inzaghi il più forte attacco di sempre la Dy-Lu-La'. Barzaghi 'Un tridente ma… -