L'orrore della malagiustizia, le speranze verso quella nuova (Di venerdì 10 giugno 2022) Ora vi racconto una brutta storia che va oltre il riduttivo termine di mala-giustizia. Due coniugi si separano nel peggiore dei modi. Ne scaturisce una battaglia sull’affido delle figlie dove prevale la madre, Giovanna, ritenuta - tra i due - il genitore più adeguato a occuparsi delle medesime. La donna prova a rifarsi una vita. Conosce un ragazzo egiziano con il quale concepisce un figlio, Renzo. Dopo la sua nascita la costruzione di questa nuova famiglia si inceppa sulle diversità di mentalità e di vedute culturali. Iniziano così i litigi, feroci, plateali, tant’è che i vicini chiamano più volte le Forze dell’Ordine. Intervengono i Servizi Sociali che attivano il Tribunale per i minorenni e, una mattina, il Nucleo Tutela Minori si presenta a casa di Giovanna per prelevare il bambino, sulla base di un decreto provvisorio e urgente dei Giudici minorili. Càpita (12.000 ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) Ora vi racconto una brutta storia che va oltre il riduttivo termine di mala-giustizia. Due coniugi si separano nel peggiore dei modi. Ne scaturisce una battaglia sull’affido delle figlie dove prevale la madre, Giovanna, ritenuta - tra i due - il genitore più adeguato a occuparsi delle medesime. La donna prova a rifarsi una vita. Conosce un ragazzo egiziano con il quale concepisce un figlio, Renzo. Dopo la sua nascita la costruzione di questafamiglia si inceppa sulle diversità di mentalità e di vedute culturali. Iniziano così i litigi, feroci, plateali, tant’è che i vicini chiamano più volte le Forze dell’Ordine. Intervengono i Servizi Sociali che attivano il Tribunale per i minorenni e, una mattina, il Nucleo Tutela Minori si presenta a casa di Giovanna per prelevare il bambino, sulla base di un decreto provvisorio e urgente dei Giudici minorili. Càpita (12.000 ...

