Il servizio di Amazon per “provarsi” le scarpe attraverso la realtà aumentata

(Di venerdì 10 giugno 2022) Acquistare oggetti di abbigliamento online comporta sempre alcuni rischi, anche affidandosi a grandi catene di e-commerce o a negozi fisici che – come ormai fanno quasi tutti i grandi marchi – consento di comprarele piattaforme dedicate. Molti brand offrono i servizi di reso (spesso gratuiti) per andare incontro alle esigenze degli utenti-clienti non soddisfatti di una taglia o del prodotto acquistato. E oraha iniziato a offrire unin grado di sfruttare laper “provare” leche si vogliono acquistare: si chiama “virtual try-on” e, per il momento, è in fase di utilizzo e test limitato a un’area geografica e ad alcuni dispositivi mobile. LEGGI ANCHE > Anche in Italia sta per arrivare il...

Pubblicità

Rog_2 : RT @Errorigiudiziar: Il libro 'L'Offesa' (scritto dall'avv. Rosario Orlando con la nostra prefazione e il patrocinio della nostra associazi… - Errorigiudiziar : Il libro 'L'Offesa' (scritto dall'avv. Rosario Orlando con la nostra prefazione e il patrocinio della nostra associ… - VivaLowCost : ??Amazon prime: scopri il servizio ?? - UPrezzo : ??Vuoi monitorare un prodotto su Amazon ed essere avvisato via mail o su Telegram quando scende di prezzo? Usa gratu… - OfferteToste : ?? Amazon offre nell’abbonamento Prime, il servizio di #consegna della #spesa (#GRATIS con ordini over 50€)… -

Università eCampus

Ilpermette di accumulare i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati e trasformarli in ... L'offerta di Very Mobile include anche un buon da 10 euro da spendere su.it ed è disponibile per ...Non ha definito l'estetica di un'epoca come Apple o sottomesso la logistica mondiale come, è ... Il popolaredi microblogging si autogoverna però in modo più pluralistico rispetto a ... Amazon Key, i pacchi saranno consegnati anche quando non si è a casa U2 Supermercato su Amazon offre la possibilità di fare la spesa con 10 euro di sconto e ai clienti Prime consegne a casa e gratuite.Ordini eccessivi per il gruppo Scm che producono frenesia e disagi nei lavoratori. Tempi di due minuti e 25 secondi per chi consegna per Amazon. La Cgil ...