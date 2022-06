I BTS pubblicano il nuovo album Proof (Di venerdì 10 giugno 2022) La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’album antologico Proof, settimana prossima in radio il singolo Yet To Come (The Most Beautiful Moment) La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’album antologico “Proof” disponibile da ora in tutto il mondo e anticipato dal primo singolo “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, in tutte le radio italiane da venerdì 17 giugno 2022. I BTS sono il gruppo sudcoreano con il maggior numero di copie vendute nella storia della Musica: ben 32 milioni con i loro album. Nella loro carriera, hanno piazzato 5 singoli alla prima posizione della classifica americana: “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On”, “Permission to Dance” e “Butter”. Ora i BTS hanno deciso di celebrare il 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013, pubblicando la raccolta ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’antologico, settimana prossima in radio il singolo Yet To Come (The Most Beautiful Moment) La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’antologico “” disponibile da ora in tutto il mondo e anticipato dal primo singolo “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, in tutte le radio italiane da venerdì 17 giugno 2022. I BTS sono il gruppo sudcoreano con il maggior numero di copie vendute nella storia della Musica: ben 32 milioni con i loro. Nella loro carriera, hanno piazzato 5 singoli alla prima posizione della classifica americana: “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On”, “Permission to Dance” e “Butter”. Ora i BTS hanno deciso di celebrare il 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013, pubblicando la raccolta ...

