Frana | i comuni del lago contro la Provincia | “Dobbiamo essere coinvolti nelle riunioni”

Advertising

Danni, anche se meno pesanti, si registrarono anche neilimitrofi. Fu immediata la ... ____________________________________________ 50 ANNI DAL TERREMOTO, 40 ANNI DALLAIn occasione di due ...Assieme aidel lago di Bolsena presenteremo finanziamenti per una pista ciclabile ...strade di nostra pertinenza daremo la precedenza a quelle situate in zone a rischio idrogeologico e di. ...Nessuna persona è rimasta coinvolta dal crollo, attualmente sono in corso da parte della squadra giunta dal distaccamento di Maiori le operazioni di monitoraggio e verifica strutturale dei percorsi pe ...In particolare sono interrotte la strada statale Regina Vecchia e la strada statale Lariana all'altezza di Nesso, dove si è verificata una frana in località Careno. "Mi hanno segnalato vari ...