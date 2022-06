Fondi pensione | rendimenti più elevati del Tfr | si arriva fino all’11%

(Di venerdì 10 giugno 2022) La Commissione di vigilanza: 8,8 milioni di iscritti, ma 2,4 milioni non hanno versato contributi. Risparmio previdenziale a quota a 213,3 miliardi (+7,8%). Il presidente dell'Authority Padula lancia l'allarme sulla copertura previdenziale delle cosiddette fasce deboli, a partire dai giovani e dalle donne, e auspica correttivi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI Secondo Domenico Proietti, "l'importante Relazione del Presidente della Covip conferma il costante buon andamento deiitaliani. Inegoziali, frutto della contrattazione, realizzano ottimi rendimenti anche per i ridotti costi di iscrizione". Per il Segretario confederale della Uil, nella prossima ...Come riporta Ansa, la Commissione di vigilanza suiha anche certificato che i rendimenti deisono risultati più alti della rivalutazione del Tfr anche nel 2021. ...Giuseppe Crippa, classe 1935, nato a Merate (Lecco), fondatore della azienda di elettronica Technoprobe: «Ho iniziato rispondendo a un’inserzione sul Corriere, ho sempre avuto molta fantasia e amo la ...Aumentano gli iscritti ai fondi pensione, che anche nel 2021 «battono» il rendimento del Tfr, rivalutato del 3,6%. Ma l'adesione va ulteriormente allargata. Nella platea della previdenza complementare ...