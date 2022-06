Edoardo Tavassi cosa fai? Gesto imperdonabile: “Eliminazione” (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è reso protagonista di un Gesto imperdonabile: le accuse sono pesantissime Edoardo Tavassi sotto attacco (screenshot sito Isola)Cresce sempre più la tensione tra alcuni dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La finale è inoltre sempre più vicina e spesso questo porta i concorrenti a mettere in atto nuove strategie e fare nuove previsioni. Prima del suo momentaneo abbandono, anche Edoardo Tavassi ha fatto alcune valutazioni sull’ultimo televoto aperto dalla conduttrice Ilary Blasi. Il naufrago ha sottolineato che dal suo punto di vista i più a rischio sono Gennaro Auletto e Nick Luciani. Parole che sia il modello che il cantante dei Cugini di Campagna non hanno preso ... Leggi su direttanews (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi,si è reso protagonista di un: le accuse sono pesantissimesotto attacco (screenshot sito Isola)Cresce sempre più la tensione tra alcuni dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La finale è inoltre sempre più vicina e spesso questo porta i concorrenti a mettere in atto nuove strategie e fare nuove previsioni. Prima del suo momentaneo abbandono, ancheha fatto alcune valutazioni sull’ultimo televoto aperto dalla conduttrice Ilary Blasi. Il naufrago ha sottolineato che dal suo punto di vista i più a rischio sono Gennaro Auletto e Nick Luciani. Parole che sia il modello che il cantante dei Cugini di Campagna non hanno preso ...

