“Che hai fatto? Sei invecchiata malissimo”. Marina La Rosa, scatta il massacro per l’aspetto fisico dell’ex GF (Di venerdì 10 giugno 2022) Marina La Rosa criticata per il suo aspetto fisico. L’ex gieffina, grande protagonista nella prima edizione del Grande Fratello, oggi è diventata un’attrice e opinionista. Nel reality si è messa in mostra per il suo fascino, ma già al tempo venne etichettata come ‘gatta morta’. Negli ultimi anni la gieffina ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche e teatrali. Prima di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia è perfino approdata a Beautiful, la celeberrima soap opera. Nel 2010 Marina La Rosa si è sposata con l’avvocato Guido Bellitti. Hanno avuto due figli, Andrea Renato e Gabriele, poi si sono separati nel 2021. Nel 2019 il ritorno nel piccolo schermo come naufraga sull’Isola dei Famosi. Oggi Marina La Rosa ha 44 anni ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)Lacriticata per il suo aspetto. L’ex gieffina, grande protagonista nella prima edizione del Grande Fratello, oggi è diventata un’attrice e opinionista. Nel reality si è messa in mostra per il suo fascino, ma già al tempo venne etichettata come ‘gatta morta’. Negli ultimi anni la gieffina ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche e teatrali. Prima di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia è perfino approdata a Beautiful, la celeberrima soap opera. Nel 2010Lasi è sposata con l’avvocato Guido Bellitti. Hanno avuto due figli, Andrea Renato e Gabriele, poi si sono separati nel 2021. Nel 2019 il ritorno nel piccolo schermo come naufraga sull’Isola dei Famosi. OggiLaha 44 anni ed è ...

