Campagna Mosaico Verde | messi a dimora oltre 300mila alberi

(Adnkronos) - Messi a dimora oltre 311mila alberi in Italia, per i quali si stima l'assorbimento di oltre 217mila tonnellate di CO2. Sono i dati della Campagna nazionale Mosaico Verde per la forestazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. I dati sono stati presentati nel corso dell'evento 'Nuovi boschi urbani e tutela delle foreste: la ricetta di Mosaico Verde per rendere più Verde l'Italia' tenutosi a Roma il 9 giugno, durante il quale AzzeroCO2 ha illustrato i risultati raggiunti tra il 2018 e il 2022 grazie al lavoro sinergico tra pubblico e privato: 286 gli ettari riqualificati in 130 aree gestite da Comuni ed Enti Parco di 16

