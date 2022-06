Un Posto Al Sole anticipazioni: lo prende a pugni, poi scatta il tradimento (Di giovedì 9 giugno 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che dopo la rissa al Vulcano ci sarà un colpo di scena tra due protagonisti. Cosa accadrà? Un Posto Al Sole logoNelle prossime puntate ci sarà un inaspettato colpo di scena a Un Posto Al Sole. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. Le trame di Un Posto Al Sole si intrecciano tra loro e daranno origini ad emozioni forti per il pubblico. La soap ci farà compagnia tutta l’estate e ci sarà come sempre solo la pausa del ferragosto che manderà i vacanza tutti i personaggi upassini. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento, Rossella e Riccardo sono ancora divisi. La rissa al caffé Vulcano ... Leggi su direttanews (Di giovedì 9 giugno 2022) Ledi UnAlci svelano che dopo la rissa al Vulcano ci sarà un colpo di scena tra due protagonisti. Cosa accadrà? UnAllogoNelle prossime puntate ci sarà un inaspettato colpo di scena a UnAl. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. Le trame di UnAlsi intrecciano tra loro e daranno origini ad emozioni forti per il pubblico. La soap ci farà compagnia tutta l’estate e ci sarà come sempre solo la pausa del ferragosto che manderà i vacanza tutti i personaggi upassini. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento, Rossella e Riccardo sono ancora divisi. La rissa al caffé Vulcano ...

