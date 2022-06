Tennis: Wimbledon, aumento montepremi, 2 mln sterline ai vincitori in singolare (Di giovedì 9 giugno 2022) Londra, 9 giu. (Adnkronos) - Il torneo di Wimbledon ha annunciato un record di premi in denaro per il torneo di questa estate, con i due campioni del singolare che portano a casa 2 milioni di sterline ciascuno. Il montepremi totale di £ 40,35 milioni è in aumento dell'11,1% rispetto ai campionati del 2021, dove la capacità è stata ridotta per motivi di Covid, e del 5,4% in più rispetto all'ultimo torneo regolare del 2019. Si era ipotizzato che la rimozione dei punti in classifica in seguito alla decisione di Wimbledon di bandire i giocatori russi e bielorussi avrebbe potuto portare a un montepremi ridotto ma, con una folla a pieno titolo e le partite programmate per la prima volta nella domenica centrale, gli organizzatori hanno deciso di non seguire quel corso di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Londra, 9 giu. (Adnkronos) - Il torneo diha annunciato un record di premi in denaro per il torneo di questa estate, con i due campioni delche portano a casa 2 milioni diciascuno. Iltotale di £ 40,35 milioni è indell'11,1% rispetto ai campionati del 2021, dove la capacità è stata ridotta per motivi di Covid, e del 5,4% in più rispetto all'ultimo torneo regolare del 2019. Si era ipotizzato che la rimozione dei punti in classifica in seguito alla decisione didi bandire i giocatori russi e bielorussi avrebbe potuto portare a unridotto ma, con una folla a pieno titolo e le partite programmate per la prima volta nella domenica centrale, gli organizzatori hanno deciso di non seguire quel corso di ...

