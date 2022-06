Tamberi e la dieta choc per tornare alle gare: "Ho perso 11 chili e mezzo in tre mesi" (Di giovedì 9 giugno 2022) Prima del Golden Gala il campione olimpico di salto in alta fissa gli obbiettivi stagionali e svela "Ho perso 11 chili e mezzo, ora sento di poter volare" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Prima del Golden Gala il campione olimpico di salto in alta fissa gli obbiettivi stagionali e svela "Ho11 chili e, ora sento di poter volare"

Advertising

infoitsport : Tamberi e la dieta choc: «Ho perso 11,5 chili in tre mesi» - peterkama : Tamberi e la dieta choc per tornare alle gare: «Ho perso 11,5 chili in tre mesi» - TerrinoniL : Tamberi e la dieta choc per tornare alle gare: «Ho perso 11,5 chili in tre mesi» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Tamberi e la dieta choc per tornare alle gare: «Ho perso 11,5 chili in tre mesi» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Tamberi e la dieta choc per tornare alle gare: «Ho perso 11,5 chili in tre mesi» -