Sevizia e uccide cagnolina della ex per vendetta: condannato a 18 mesi di carcere (Di giovedì 9 giugno 2022) condannato a 18 mesi di reclusione per aver Seviziato e ucciso la cagnolina della sua ex. A finire in carcere Gaetano Foco, il Seviziatore di Pescia, dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia. L'uomo, nel maggio 2015, torturò e fece L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

