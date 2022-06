Sassuolo, su Berardi si muovono in tre: la Juve sfida Milan e Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) La Juve fa sul serio per Berardi del Sassuolo, ma deve fare i conti con la concorrenza di Milan e Roma sulle tracce dell’esterno La Juve fa sul serio per Berardi del Sassuolo, ma deve fare i conti con la concorrenza di Milan e Roma sulle tracce dell’esterno. Cherubini è pronto a bruciare la concorrenza. Il Milan è da tempo sulle tracce di un esterno, mentre la Roma potrebbe pensarci in caso di addio di Zaniolo. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Lafa sul serio perdel, ma deve fare i conti con la concorrenza disulle tracce dell’esterno Lafa sul serio perdel, ma deve fare i conti con la concorrenza disulle tracce dell’esterno. Cherubini è pronto a bruciare la concorrenza. Ilè da tempo sulle tracce di un esterno, mentre lapotrebbe pensarci in caso di addio di Zaniolo. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

