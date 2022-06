Roberta Capua torna a Estate in diretta | ' Con Semprini tanta attualità ma con musica e leggerezza'

Advertising

Adriano08414197 : @Roberta_Capua_ @gianlusempri @RaiUno @marcelloCirillo @Raiofficialnews Bravi vi ho seguito, Roberta e Gianluca con… - Domenic1717 : @Roberta_Capua_ @lamanzini1 @RaiUno @gianlusempri @marcelloCirillo @RaiPlay ????????????Che commentare quando ci si rilas… - carmelita_fan : RT @DursoAVita1: @TV_Italiana @gianlusempri @Roberta_Capua_ @RaiUno #pomeriggio5 é leader della sua fascia, #estateindiretta va in onda fin… - Domenic1717 : @TV_Italiana @gianlusempri @Roberta_Capua_ @RaiUno Ma pomeriggio 5 viene considerato un programma... Be allora è ve… - ElenaGio2002 : RT @ItaliaRai: 'Estate in diretta' Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, con momenti di leggerezza e di spensierato d… -

Squadra vincente non si cambia. E infatti la nuova edizione di Estate in diretta è stata affidata, come lo scorso anno, ae Gianluca Semprini , che terranno compagnia ai telespettatori di Rai1 tutti i giorni dalle 17.20 fino a settembre. Come è stata la ripartenza del programma 'Ho avuto la sensazione di ...Simona Izzo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di 'Estate in Diretta', trasmissione di Rai Uno condotta dae Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno 2022. L'attrice è stata invitata a parlare del suo rapporto coniugale con Ricky Tognazzi e ha svelato come ...Squadra vincente non si cambia. E infatti la nuova edizione di Estate in diretta è stata affidata, come lo scorso anno, a Roberta Capua e Gianluca Semprini, che terranno compagnia ...Donatella AragozziniSquadra vincente non si cambia. E infatti la nuova edizione di Estate in diretta è stata affidata, come lo scorso anno, a Roberta Capua e Gianluca Semprini, che ...