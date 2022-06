"Rischia di scoppiare". Ikea ritira una caffettiera (Di giovedì 9 giugno 2022) Ikea ha richiamato la caffettiera Metallisk invitando tutti coloro che hanno in casa l’articolo a non utilizzarlo perché Rischia di scoppiare Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022)ha richiamato laMetallisk invitando tutti coloro che hanno in casa l’articolo a non utilizzarlo perchédi

Advertising

formichenews : In Iran sta per scoppiare una bomba. E non è nucleare La Repubblica islamica flirta con Putin nella crisi. E sotto… - PulzelloO : @TiAiuto1 @LuigiDonfrance1 nzomma... siamo sempre alla solita storia razziale che rischia di far scoppiare, ogni 3 x 2, una rivoluzione ?? - Tempi_it : Effetti collaterali della guerra in Ucraina: la Tunisia rischia di scoppiare - Analisi di @RodolfoCasadei - paolovarsi1 : Effetti collaterali della guerra in Ucraina: la Tunisia rischia di scoppiare - carlobettani : Effetti collaterali della guerra in Ucraina: la Tunisia rischia di scoppiare -