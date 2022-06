Questa statua non dimostra che «Batman esisteva già 2500 anni fa» (Di giovedì 9 giugno 2022) L’11 aprile 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una scultura simile al personaggio dei fumetti Batman. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Batman esisteva già 2500 anni fa era Camazotz, divinità dei Maya, chiamato il “pipistrello della morte”». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra una statua di 2500 anni fa rappresentante una divinità Maya chiamata «Camazotz». La foto oggetto di analisi mostra in realtà un’opera d’arte moderna creata nel 2014 dall’artista Kimball per una mostra al Museo del Design messicano intitolata “Batman attraverso la creatività messicana”, come si può verificare ... Leggi su facta.news (Di giovedì 9 giugno 2022) L’11 aprile 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una scultura simile al personaggio dei fumetti. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «giàfa era Camazotz, divinità dei Maya, chiamato il “pipistrello della morte”». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra unadifa rappresentante una divinità Maya chiamata «Camazotz». La foto oggetto di analisi mostra in realtà un’opera d’arte moderna creata nel 2014 dall’artista Kimball per una mostra al Museo del Design messicano intitolata “attraverso la creatività messicana”, come si può verificare ...

