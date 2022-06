Napoli Bernardeschi, nei prossimi giorni incontro con De Laurentiis per chiudere (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli vuole accelerare per chiudere con Bernardeschi, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con De Laurentiis per limare gli ultimi dettagli Sky Sport lancia le ultime indiscrezioni sul futuro di Bernardeschi. Il Napoli è forte sull’esterno che si libererà a zero dalla Juventus. De Laurentiis ha sentito personalmente Bernardeschi, che ha dato il suo gradimento al Napoli per la prossima stagione. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro per limare gli ultimi dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilvuole accelerare percon, neici sarà uncon Deper limare gli ultimi dettagli Sky Sport lancia le ultime indiscrezioni sul futuro di. Ilè forte sull’esterno che si libererà a zero dalla Juventus. Deha sentito personalmente, che ha dato il suo gradimento alper la prossima stagione. Neipotrebbe esserci unper limare gli ultimi dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

