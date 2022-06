MotoGp | Bastianini e Bagniaia | “In Ducati siamo competitivi | possiamo fare di più”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) Durante la presentazione del ‘WorldWeek’ che si è tenuta a Mirabilandia, diversi pioti dellahanno parlato al pubblico, dal leader della classifica del Mondiale Superbike Alvaro Bautista, ai pilotie Bagnaia. Ecco le parole dei piloti della classe regina, a partire da: ”Dopo tre vittorie ti aspetti sempre se non di vincere di stare davanti, nelle ultime due gare però ho fatto un po’ di fatica e ho esagerato non portando a casa nulla né al Mugello né a Barcellona. Ho perso punti importanti ma sono pronto a tornare dove vogliamo essere. Quartararo è sempre lì davanti, è molto costante è veloce in tutti i turni, noistati più altalenanti ma il campionato è ancora lungo e non è detto ancora nulla. Moto ufficiale l’anno prossimo? Non lo ...