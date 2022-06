LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia abbatte il Portogallo e passa ai quarti nel ricurvo maschile (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 L’Ucraina attende l’Italia ai quarti di finale nel ricurvo maschile. La partita si svolgerà alle 10.46. 9.39 l’Italia avanza e passa ai quarti di finale per quanto riguarda il ricurvo maschile. 6 (56-53-56-53) a 2 (53-55-53-50) è il risultato finale di Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli contro il Portogallo. 9.37 Turchia, Ucraina e Regno Unito passano il turno vincendo le rispettive partite. Attendiamo la conclusione dell’Italia. 9.35 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli sono ad un passo dal passaggio ai quarti di finale. 4 a 2 è il risultato ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 L’Ucraina attendeaidi finale nel. La partita si svolgerà alle 10.46. 9.39avanza eaidi finale per quanto riguarda il. 6 (56-53-56-53) a 2 (53-55-53-50) è il risultato finale di Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli contro il. 9.37 Turchia, Ucraina e Regno Unitono il turno vincendo le rispettive partite. Attendiamo la conclusione del. 9.35 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli sono ad un passo dalggio aidi finale. 4 a 2 è il risultato ...

