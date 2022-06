Letta: “Il campo largo sarà un modello nazionale, basta autosufficienza” (Di giovedì 9 giugno 2022) LA SPEZIA – A La Spezia Pd e M5s sono alleati e questo schema “sarà un modello nazionale”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a margine di un comizio nella città ligure. “Abbiamo voluto un campo largo, abbiamo voluto allargare, fare una scelta con le scelte di autosufficienza della volta scorsa. Io fortemente ho voluto e voglio l’allargamento. Sono convinto che pagherà”, ha concluso il leader Dem. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) LA SPEZIA – A La Spezia Pd e M5s sono alleati e questo schema “un”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, a margine di un comizio nella città ligure. “Abbiamo voluto un, abbiamo voluto allargare, fare una scelta con le scelte didella volta scorsa. Io fortemente ho voluto e voglio l’allargamento. Sono convinto che pagherà”, ha concluso il leader Dem. L'articolo L'Opinionista.

