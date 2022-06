La sinistra blocca i fondi per i taser. "Ma i soldi per gli stranieri ci sono..." (Di giovedì 9 giugno 2022) Bocciato dalla sinistra l'emendamento per l'istituzione di nuovi fondi per i taser destinati alla tutela della polizia locale di Milano Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Bocciato dallal'emendamento per l'istituzione di nuoviper idestinati alla tutela della polizia locale di Milano

Advertising

Frances98598150 : @MarcelloChirico @CalcioFinanza La tangenti chirico dove vivi....se non ungi l'asse la sinistra blocca tutto - MirkoFr : @CalcioFinanza La sinistra. È sempre la sinistra che blocca tutto in Italia. - PerSpesso : @PattyPeixinha @PTovvv @MoriniClaudio @Stefanialove_of @age_of_VIRGO @Ale1000C @Psyclo_Bo @PBerizzi @repubblica Blo… - AndreaL50331557 : RT @chiaberger: Non capisco perché ce l’abbiate tanto con #Meloni. Se vince le elezioni, 1) blocca l’immigrazione e quindi aumenta i salari… - chiaberger : Non capisco perché ce l’abbiate tanto con #Meloni. Se vince le elezioni, 1) blocca l’immigrazione e quindi aumenta… -