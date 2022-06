(Di giovedì 9 giugno 2022) Ladove è stata vinta la cifra di 1dial Million day. A, martedì 7 giugno, grazie a un sistema ridotto da 2€ con numeri casuali è stata vinta la 19esima vincita da oltre 1didel 2022. Lo conferma il sito ufficiale del gioco. Il Million Day ha una estrazione serale e con 5 numeri si puòre undi. La ricevitoria dove è statata la schedina è la icevitoria Pellitteri di via Genova. Aadesso è caccia al vincitore. “L’abbiamo saputo stamattina dopo aver stampato il bollettino – dice il titolare della ricevitoria in una intervista ...

LaPartinico dove è stata vinta la cifra di 1 milione di euro al Million day.Finalmente laquesto segno zodiacale a lungo dimenticato e sarà il momento opportuno per tentare la sorte. Subito dopo la fine della primavera ci sarà un'incredibile combinazione di ... La fortuna bacia Partinico, gioca 2 euro e vince 1 milione di euro La dea bendata ha baciato Partinico dove è bastata una giocata di appena un euro per vincere un milione di euro. La vittoria risale al 7 giugno. Il Million Day è una lotteria che si basa sull'estrazio ...PARTINICO - Non si sa chi sia il fortunato, la certezza però è che ha vinto un milione di euro. La dea bendata ha fatto visita a Partinico dove è bastata ...