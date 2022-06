Gara 1 finale playoff scudetto Basket Serie A 2022: Milano passa a Bologna (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ Olimpia Milano sovverte il fattore campo portandosi a casa Gara 1 finale playoff scudetto Basket Serie A. Alla Segafredo Arena i meneghini battono la Virtus Bologna 62-66 al termine di un match condotto sempre in vantaggio. Venerdì si replica in Gara 2 sempre nel capoluogo emiliano. Gara 1 finale playoff scudetto 2022: cosa è accaduto? Milano fa saltare il banco vincendo la prima Gara playoff scudetto sorprendendo Bologna che ha comunque lottato fino all’ultimo secondo. Il primo quarto scivola via in modo equilibrato concludendosi con un punteggio assai basso, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ Olimpiasovverte il fattore campo portandosi a casaA. Alla Segafredo Arena i meneghini battono la Virtus62-66 al termine di un match condotto sempre in vantaggio. Venerdì si replica in2 sempre nel capoluogo emiliano.: cosa è accaduto?fa saltare il banco vincendo la primasorprendendoche ha comunque lottato fino all’ultimo secondo. Il primo quarto scivola via in modo equilibrato concludendosi con un punteggio assai basso, ...

