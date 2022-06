F1 | Lgbt ' pride month' | e stella Mercedes diventa arcobaleno

Advertising

SimoneAlliva : A me fa sorridere che chiedano a Scalfarotto il parere su qualsiasi cosa riguardi l'universo Lgbt. A uno che ai… - GassmanGassmann : Ma può essere che ogni volta che si celebra il pride che ritengo fondamentale in un paese arretrato ed omofobico co… - GassmanGassmann : Giugno mese del #pride Un saluto e un abbraccio a tutte le mie amiche ed amici #LGBT ?????????? - napolimagazine : F1, Lgbt 'pride month': la stella della Mercedes diventa arcobaleno - apetrazzuolo : F1, Lgbt 'pride month': la stella della Mercedes diventa arcobaleno -

Giugno è, in tutto il mondo, il 'mese dell'orgoglio' della comunita', e la Mercedes fa sapere che la stella, suo simbolo da sempre, sulle vetture di Lewis Hamilton ... La "Star" apparirà sul ...Genova " Musica, carri, colori: sabato 11 giugno torna Liguria. Il corteo arcobaleno sfilerà per le vie della città, per sostenere la causa dei diritti civili del mondo+: l'appuntamento è alle 15 in via San Benedetto,sopra villa del Principe, per poi ... Sabato 11 con il Gay Pride Peace & Love: i dettagli Giugno è, in tutto il mondo, il 'mese dell'orgoglio' della comunita' Lgbt, e la Mercedes fa sapere che la stella, suo simbolo da sempre, sulle vetture di Lewis Hamilton e George Russell diventa arcoba ...ROMA - Il Pride Month, a sostegno della comunità LGBT, vede tra i sostenitori anche la Formula 1. In prima linea, ad affermare la posizione del Circus, è stato il presidente della FIA, Mohammed Ben ...