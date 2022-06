F1, Ferrari è la macchina più competitiva? A Baku una risposta con motore n.2 (Di giovedì 9 giugno 2022) La Ferrari deve e vuole dimenticare gli ultimi due appuntamenti a Barcellona e a Montecarlo. I round iridati citati si stavano presentando molto positivi per la Rossa, ma poi problematiche di vario genere hanno finito per favorire la Red Bull e l’olandese Max Verstappen. Il monegasco Charles Leclerc, infatti, si era trovato sia in terra catalana che sulle vie del Principato a guidare la corsa, ma in Spagna un problema alla power unit lo aveva costretto al ritiro, mentre a Monaco la strategia sbagliata del box lo aveva fatto precipitare dal primo al quarto posto, anche alle spalle di Verstappen. Il Cavallino Rampante ha così perso la leadership delle classifiche piloti e costruttori ed è chiamato a una reazione in vista di un fine-settimana che, sulla carta, non dovrebbe essere così favorevole. La pista di Baku (Azerbaijan) dovrebbe maggiormente adatta ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Ladeve e vuole dimenticare gli ultimi due appuntamenti a Barcellona e a Montecarlo. I round iridati citati si stavano presentando molto positivi per la Rossa, ma poi problematiche di vario genere hanno finito per favorire la Red Bull e l’olandese Max Verstappen. Il monegasco Charles Leclerc, infatti, si era trovato sia in terra catalana che sulle vie del Principato a guidare la corsa, ma in Spagna un problema alla power unit lo aveva costretto al ritiro, mentre a Monaco la strategia sbagliata del box lo aveva fatto precipitare dal primo al quarto posto, anche alle spalle di Verstappen. Il Cavallino Rampante ha così perso la leadership delle classifiche piloti e costruttori ed è chiamato a una reazione in vista di un fine-settimana che, sulla carta, non dovrebbe essere così favorevole. La pista di(Azerbaijan) dovrebbe maggiormente adatta ...

