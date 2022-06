Dalla Francia: anche il Psg su Botman (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Equipè in prima pagina fa il punto sul mercato del Psg. Il nuovo ds Campos vuole un grande difensore centrale: la prima scelta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Equipè in prima pagina fa il punto sul mercato del Psg. Il nuovo ds Campos vuole un grande difensore centrale: la prima scelta...

Advertising

davideravera : @QuelloKeSbrocca Forse anche l’esperienza spagnola, allora freschissima e visto il tragico finale, ebbe il suo ruol… - zazoomblog : Milan dalla Francia: “Trattativa per il duo Renato Sanches-Botman” - #Milan #dalla #Francia: #“Trattativa - infoitinterno : Fondamentalisti arrestati dalla Digos, il “maestro” e le videochiamate dal carcere in Francia: “Verrò in Italia e f… - natizer_ : RT @dacicus22: 'A causa della mancanza di rifornimenti dalla Russia, ciò causò un arresto quasi completo nella costruzione di carri armati… - antonella_sra : RT @ItalianCroeso: Nuovi ordini in vista dalla Francia per l’Italia?? -