Comunali | Conte | “Con il Pd il progetto politico si rafforza”

(Di giovedì 9 giugno 2022) CANOSA DI PUGLIA – “A noi fa piacere l’apporto del Pd. Questo significa che c’è stato un apprezzamento e un dialogo quando loro erano all’opposizione. Oggi addirittura questosialla luce di quello che è stato, non alla luce di una costruzione astratta perchè lo hanno deciso a Roma”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a Canosa di Puglia dove è intervenuto ad un incontro in piazza a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Morra (M5S), sostenuto anche dal Pd. L'articolo L'Opinionista.

Da ciò è nato un progetto politico, sottolinea, che ' si rafforza alla luce di quello che è stato, non alla luce di una costruzione astratta perché lo hanno deciso a Roma '.Ma se lo sbarco in Sicilia aveva come obiettivo quello di ricostruire l'immagine dida tribuno gentile, ebbene almeno su quel lato l'operazione è riuscita. Bagni di folla, strette di mano, ... Comunali: Conte, con Pd progetto politico si rafforza Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Canosa di Puglia dove è intervenuto ad un incontro in piazza a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Morra (M5S), sostenuto anche ...L’ex premier a Canosa di Puglia per sostenere il sindaco uscente Morra (M5S) e a Molfetta per l’ex magistrato Drago, candidato del centrosinistra ...