Clima: attivisti Ultima Generazione, 'domani bloccheremo traffico a Milano' (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu.(Adnkronos) - Un blocco del traffico a Milano per "chiedere soluzioni concrete a fronte del collasso Climatico e sociale in atto". E' quello annunciato dagli attivisti di Ultima Generazione che per domani mattina hanno organizzato "una campagna di disobbedienza civile non violenta che agisce per far pressione sul governo rispetto alle misure da implementare per fronteggiare la crisi eco-Climatica in atto". "Il governo ha sottoscritto dei patti europei di aumento delle rinnovabili al 2030 e recentemente sta raccontando sempre di più di fare delle scelte virtuose. Eppure, i dati recentemente raccolti da Legambiente mostrano che, di questo passo, l'Italia raggiungerà gli obiettivi europei soltanto nel 2146, impiegando ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022), 9 giu.(Adnkronos) - Un blocco delper "chiedere soluzioni concrete a fronte del collassotico e sociale in atto". E' quello annunciato daglidiche permattina hanno organizzato "una campagna di disobbedienza civile non violenta che agisce per far pressione sul governo rispetto alle misure da implementare per fronteggiare la crisi eco-tica in atto". "Il governo ha sottoscritto dei patti europei di aumento delle rinnovabili al 2030 e recentemente sta raccontando sempre di più di fare delle scelte virtuose. Eppure, i dati recentemente raccolti da Legambiente mostrano che, di questo passo, l'Italia raggiungerà gli obiettivi europei soltanto nel 2146, impiegando ben ...

