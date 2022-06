Clamoroso Gazzetta | “Nell’incontro Dybala-Inter sono volate parole grosse”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 giugno 2022)– Ladello Sport ha spiegato cosa è successo nel meeting tra l’agente die la dirigenza dell’. Infatti, la rosea ci spiega come ci sia stato un momento in cui la tensione ha avuto la meglio, ma poi, è prevalsa la diplomazia. Di seguito tutti i dettagli. “L’inizio del vertice non è stato proprio in discesa. Perché i numeri chiesti da Antun non andavano a genio ai dirigenti nerazzurri, numeri di cui lo stesso Antun era per la verità già al corrente da settimane: non è ieri che l’ha sottoposto per la prima volta l’offerta a. Ecco perchéanche, a un certo punto del meeting: c’è pure chi ha avuto paura che il tavolo saltasse. Ma ...