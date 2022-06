Berlusconi, la parola sta a voi elettori: Pd e M5S hanno fallito, la speranza di cambiare passa per le urne (Di giovedì 9 giugno 2022) Silvio Berlusconi torna a rivolgersi direttamente agli elettori. E in vista della tornata elettorale di domenica prossima, rinvigorisce l’appello lanciato da giorni, esortando tutti ad andare alle urne. «Voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate. Con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli. E con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo. Perché tutto questo significherà vivere molto meglio». Va dritto al cuore della questione, il leader azzurro, che nel rinnovare l’appello agli italiani ad andare a votare, sottolinea anche come «per realizzare queste promesse – spiega il padre nobile di FI – abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto ai candidati sindaci di Forza Italia e del centrodestra. La nostra coalizione ha espresso in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Silviotorna a rivolgersi direttamente agli. E in vista della tornata elettorale di domenica prossima, rinvigorisce l’appello lanciato da giorni, esortando tutti ad andare alle. «Voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate. Con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli. E con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo. Perché tutto questo significherà vivere molto meglio». Va dritto al cuore della questione, il leader azzurro, che nel rinnovare l’appello agli italiani ad andare a votare, sottolinea anche come «per realizzare queste promesse – spiega il padre nobile di FI – abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto ai candidati sindaci di Forza Italia e del centrodestra. La nostra coalizione ha espresso in ...

