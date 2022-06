Ascolti tv: Rai 1 vince facile, L’Ora debutta con il 12 %, sotto i 2 milioni (Di giovedì 9 giugno 2022) Sicuramente molto coraggiosa e anche diversa dalle classiche fiction che raccontano storie di questo genere. Mediaset ha scelto di dare una chiave di lettura diversa a L’Ora-Inchiostro contro piombo, la domanda adesso è: il pubblico avrà apprezzato? Ce lo rivelano i dati di ascolto dell’8 giugno 2022. Nella sfida per gli Ascolti tv della prima serata vince Rai 1 con il film Torno indietro e cambio vita, con Raoul Bova protagonista. Niente da fare per la nuova fiction della rete che parte già sotto i 2 milioni di spettatori. L’Ora si ferma al 12%. La proposta di Canale 5, come detto in precedenza, non è quella della classica fiction che si vede su Mediaset. In chiave moderna, con una ottima regia e una ottima fotografia, la serie ha voluto raccontare alcuni aspetti della storia del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Sicuramente molto coraggiosa e anche diversa dalle classiche fiction che raccontano storie di questo genere. Mediaset ha scelto di dare una chiave di lettura diversa a-Inchiostro contro piombo, la domanda adesso è: il pubblico avrà apprezzato? Ce lo rivelano i dati di ascolto dell’8 giugno 2022. Nella sfida per glitv della prima serataRai 1 con il film Torno indietro e cambio vita, con Raoul Bova protagonista. Niente da fare per la nuova fiction della rete che parte giài 2di spettatori.si ferma al 12%. La proposta di Canale 5, come detto in precedenza, non è quella della classica fiction che si vede su Mediaset. In chiave moderna, con una ottima regia e una ottima fotografia, la serie ha voluto raccontare alcuni aspetti della storia del ...

Advertising

fraversion : RT @fabiofabbretti: Rai 1 con il film #TornoIndietroECambioVita sfiora i 3 milioni (16.8%) mentre la prima de #LOra non arriva a 2 mln (12.… - fabiofabbretti : Rai 1 con il film #TornoIndietroECambioVita sfiora i 3 milioni (16.8%) mentre la prima de #LOra non arriva a 2 mln… - ConteZero75 : @DonLega andiamo in ordine cronologico: Cartabianca non è mai stato in odore di chiusura, men che meno per bassi as… - GemmaGamberini : @carmelitadurso So di essere maliziosa ma,se ci ragionate,vista l'autorefenzialita' di questa donna...ha voluto con… - EddyRussi : @bocciaofficial @CLEMENTINOIENA @RaiDue @madeinsud_rai Peccato perché poteva essere migliore, purtroppo #clementino… -