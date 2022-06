Abiomed Bike & Co Ragusa si prepara ai campionati (Di giovedì 9 giugno 2022) Ragusa – Molto duro lavoro sta caratterizzando l’attività dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa che non si ferma mai neppure quando il calendario, così come è accaduto di recente, osserva una domenica di riposo.Infatti, alcuni atleti della società del presidente Giuseppe Nascondiglio stanno intensificando la preparazione ripartendo dai test di valutazione funzionale in vista dei campionati italiani Mtb Xco in programma il 17 luglio.Circa cinque settimane per essere al top, per trovare la forma migliore e per cercare di dare vita a una prestazione soddisfacente così come richiesto dall’intero gruppo. Che, intanto, guarda avanti con la consapevolezza di potere ancora regalare altri risultati degni di nota all’intero staff tecnico. In mezzo a tutto questo, non ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)– Molto duro lavoro sta caratterizzando l’attività dell’; Co.che non si ferma mai neppure quando il calendario, così come è accaduto di recente, osserva una domenica di riposo.Infatti, alcuni atleti della società del presidente Giuseppe Nascondiglio stanno intensificando lazione ripartendo dai test di valutazione funzionale in vista deiitaliani Mtb Xco in programma il 17 luglio.Circa cinque settimane per essere al top, per trovare la forma migliore e per cercare di dare vita a una prestazione soddisfacente così come richiesto dall’intero gruppo. Che, intanto, guarda avanti con la consapevolezza di potere ancora regalare altri risultati degni di nota all’intero staff tecnico. In mezzo a tutto questo, non ...

