Vittoria di Svezia, l’abito da principessa costa 233 euro e il diadema è surreale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Vittoria di Svezia è in viaggio di Stato nei Paesi Bassi e per la prima cena di gala ha sfoggiato un outfit sensazionale nello stile e nel prezzo. La principessa ereditaria ha scelto un abito da sera in tulle verde smeraldo di H&M, in vendita scontato a 233 euro, e un preziosissimo diadema dalla forma molto particolare. Vittoria di Svezia come Letizia di Spagna: abito da sera di H&M Vittoria di Svezia, classe 1977, è considerata una delle Principesse più eleganti di europa. E condivide con Letizia di Spagna, che di stile se ne intende, la passione per il riciclo e per i marchi low cost che sceglie, proprio come la Reina, anche quando partecipa a eventi glamour di rappresentanza. Look mostrato da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022)diè in viaggio di Stato nei Paesi Bassi e per la prima cena di gala ha sfoggiato un outfit sensazionale nello stile e nel prezzo. Laereditaria ha scelto un abito da sera in tulle verde smeraldo di H&M, in vendita scontato a 233, e un preziosissimodalla forma molto particolare.dicome Letizia di Spagna: abito da sera di H&Mdi, classe 1977, è considerata una delle Principesse più eleganti dipa. E condivide con Letizia di Spagna, che di stile se ne intende, la passione per il riciclo e per i marchi low cost che sceglie, proprio come la Reina, anche quando partecipa a eventi glamour di rappresentanza. Look mostrato da ...

