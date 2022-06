Tour de France 2024, Bonaccini e Nardella: 'La nostra candidatura c'è, non l'accordo' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il governatore dell'Emilia - Romagna e il sindaco di Firenze raccontano la situazione attuale e aggiungono: "Stiamo lavorando per centrare un obiettivo che sarebbe ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il governatore dell'Emilia - Romagna e il sindaco di Firenze raccontano la situazione attuale e aggiungono: "Stiamo lavorando per centrare un obiettivo che sarebbe ...

Gazzetta_it : #Tour de France 2024, omaggio all'Italia: il via da Firenze nel mito di Bartali, Coppi e Pantani - SpazioCiclismo : A meno di un mese dal via, cominciano a scoprire chi saranno i partecipanti al via del Tour de France #TDF2022 - settesere : Ciclismo, per la Gazzetta dello Sport il Tour de France 2024 partirà dall'Italia: nella tappa inaugurale Firenze-Ri… - Nutizieri : Tour de France 2024, Bonaccini: 'Su tappa partenza in Emilia nessuna decisione ancora presa'… - qn_lanazione : Manca l'ufficialità, ma il Tour potrebbe iniziare dal capoluogo toscano #tourdefrance2024 #Firenze -