Su Radio Tre le donne del circo di Marzia Coronati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Madame Saqui, Elisa Mantovani, Miss Zaeo, Annie Oakley: quattro artiste circensi che hanno attraversato i più grandi avvenimenti storici degli ultimi due secoli. Stelle in vita, dimenticate dopo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Madame Saqui, Elisa Mantovani, Miss Zaeo, Annie Oakley: quattro artiste circensi che hanno attraversato i più grandi avvenimenti storici degli ultimi due secoli. Stelle in vita, dimenticate dopo la ...

Advertising

aliasvaughn : @ilciccio67 @titti97370553 @JuventinismoS Io ho fatto la stessa cosa. Sempre detto anche in radio che non avrebbe r… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - 19max85 : @DomPepeLiberato @valterdemaggio A me ha bloccato tre anni fa per una critica senza manco essere volgare. Questi pe… - RadioBullets : ??La morte di tre sorelle mette in luce le controversie sulla dote e gli abusi domestici in India ????Brasile: giornal… - winteroflower : ho messo su alexa una playlist con le hit estive e le canzoni più girate in radio ed esce zodiaco, proseguiamo con… -