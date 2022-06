Su Canale 5 scatta L’Ora (di) Inchiostro contro Piombo (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'Ora - Claudio Santamaria Ci risiamo. Così come la scorsa estate Canale 5 offrì in prima tv Masantonio – Sezione Scomparsi, in questo mese di giugno tocca ad un altro prodotto promettente scontrarsi con la riduzione della platea televisiva: L’Ora – Inchiostro contro Piombo, cinque serate da due episodi ciascuna co-prodotte da RTI e Indiana Production, debutta questa sera alle 21.45 sull’ammiraglia Mediaset, fuori dal periodo di garanzia. E, per quanto sia lodevole offrire in giorni di magra qualcosa di nuovo ai telespettatori e raccontare la mafia proprio nei mesi caldi che sono stati testimoni delle sue più efferate stragi, la possibilità di mandare al macero qualcosa di buono c’è. La nuova fiction, liberamente tratta dal libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile, è stata scritta da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'Ora - Claudio Santamaria Ci risiamo. Così come la scorsa estate5 offrì in prima tv Masantonio – Sezione Scomparsi, in questo mese di giugno tocca ad un altro prodotto promettente scontrarsi con la riduzione della platea televisiva:, cinque serate da due episodi ciascuna co-prodotte da RTI e Indiana Production, debutta questa sera alle 21.45 sull’ammiraglia Mediaset, fuori dal periodo di garanzia. E, per quanto sia lodevole offrire in giorni di magra qualcosa di nuovo ai telespettatori e raccontare la mafia proprio nei mesi caldi che sono stati testimoni delle sue più efferate stragi, la possibilità di mandare al macero qualcosa di buono c’è. La nuova fiction, liberamente tratta dal libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile, è stata scritta da ...

Advertising

franco_riviello : @baffi_francesco Io. Il dito scatta automaticamente per cambiare canale - Marco_Careddu : @fanpage Colpa dei conduttori, quando chiunque interpellato argomenta scatta il timer, trenta secondi di tempo, poi… - AcciaioCandido : @lageloni Per me c'è ina ragione semplice: quando scatta la pubblicità sul canale che sto seguendo, scatta il salto di canale... - raromit_romito : @EcciseM Immediatamente! Scatta in automatico. Cambio talmente spesso che guardo canale 33 -